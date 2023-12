La sélection marocaine de football a été sacrée meilleure équipe nationale africaine « Hommes » de l’année, lors de la cérémonie des CAF Awards 2023, organisée ce lundi soir au Palais des Congrès de Marrakech.

Les Lions de l’Atlas, demi-finalistes de la Coupe du monde 2022 au Qatar, étaient en concurrence pour ce prix avec les équipes nationales du Sénégal et de la Gambie.

The 2023 National Team of the Year (MEN) is… 🥁

🇲🇦 𝗠𝗢𝗥𝗢𝗖𝗖𝗢 🇲🇦#CAFAwards2023 | @EnMaroc pic.twitter.com/lgtmGmvMum

— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023