L’international marocain Yassine Bounou a été désigné meilleur gardien de but africain de l’année, lors de la cérémonie des CAF Awards 2023, organisée ce lundi soir au Palais des Congrès de Marrakech.

Bounou, qui évolue au club saoudien d’Al Hilal, était en concurrence pour ce prix avec le Camerounais André Onana (Manchester United) et l’Egyptien Mohamed El Shenawy (Al Ahly).

Your Men's Goalkeeper of the Year for 2023 is.. 🥁

🇲🇦 Yassine Bounou 🇲🇦#CAFAwards2023 pic.twitter.com/sHv6H1zMI5

— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023