Le capital du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a été porté de 93 à 208 milliards dollars, soit une hausse de 125%, à l’issue de la 5ème réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs, à Abidjan.



Cette 7ème augmentation générale du capital du Groupe de la BAD est « un jour de joie et un jour historique pour l’Afrique », s’est félicité le président de la Banque Akinwumi Adesina en conférence de presse.



« Convaincus des résultats déjà montrés » par la Banque, les actionnaires ont apporté « un soutien massif », a indiqué le président de la BAD, ajoutant que cette augmentation devrait permettre davantage d’ »éclairer, nourrir, industrialiser l’Afrique et améliorer la qualité de vie des populations ».



Le groupe de la BAD envisage avec cette manne de connecter à l’électricité 105 millions de personnes, donner l’accès aux technologies agricoles pour assurer la sécurité alimentaire pour 244 millions de personnes, permettre à 15 millions de personnes de bénéficier de financement, et 128 millions d’Africains d’avoir accès à l’eau et à l’assainissement.



Ces quatre dernières années, la BAD a obtenu des résultats tangibles sur le terrain, avec 16 millions de personnes raccordées au réseau électrique, la fourniture à 70 millions de personnes des technologies agricoles pour réaliser la sécurité alimentaire.



On enregistre en outre des résultats indiquant 9 millions de personnes ayant eu accès au financement par le biais d’entreprises bénéficiaires du secteur privé, 55 millions de personnes touchées par des services de transport améliorés, et 31 millions de personnes ayant eu accès à l’eau et à l’assainissement