L’élection de la voiture de l’année a donné comme vainqueur le Kia Sportage parmi 15 véhicules. Ce choix du jury a été dévoilé, jeudi, au grand public lors de la soirée de révélation « Car of the year 2023 » organisée à Casablanca.

Comme son nom l’indique, l’objectif de cet évènement est d’élire la voiture de l’année par un panel sélectionné de journalistes et d’experts spécialisés dans l’automobile, en assurant une transparence et une équité à toutes les marques participantes.

Les essais statiques et dynamiques ont eu lieu mercredi 15 février 2023, permettant ainsi au jury de déterminer un panel de 7 véhicules sélectionnés parmi les 15 nominés, sous contrôle d’un notaire et selon les critères du règlement intérieur, à savoir : design, rapport prix/prestations, innovation/habilitée et aspect pratique, ainsi que respect de l’environnement.