Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la 9e édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance se déroulera sous le thème « Assurance automobile entre progrès technologique et évolution des mobilités », les 8 et 9 mars 2023 au Hyatt Regency.

Cette année est marquée par un programme très riche et instructif, animé par des intervenants de grande facture, experts dans leur domaine. Cette édition mettra à l’honneur le Nigeria.

Le programme du mercredi 8 mars, démarrera avec une cérémonie d’ouverture qui connaitra la participation de Mohamed Hassan Bensalah, président de la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR), de Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, de Othman Khalil El Alamy, président par intérim de l’ACAPS et de Olusegun Omosehin, président de l’Association Nigériane des Assureurs (NIA).

Cette cérémonie d’ouverture sera suivie de la signature d’une convention de coopération technique entre la FMSAR et NIA et des allocutions de Susan Neely, présidente de la Fédération Mondiale des Associations d’Assurance et présidente de l’American Council of Life Insurance, de Florence Lustman, présidente de France Assureurs et Pilar González de Frutos, présidente de Unespa (Fédération espagnole des entreprises d’assurance) ; l’occasion pour donner un aperçu des grandes tendances mondiales liées à l’innovation en assurance automobile. Dans la foulée, le panel suivant sera animé par d’éminents experts sur le thème « Repenser l’assurance automobile pour la nouvelle génération de mobilité ».

La suite du programme s’enchaînera l’après-midi avec James Kent, CEO de Gallagher Re, qui répondra à la question de « comment les assureurs relèvent-ils les défis posés par les progrès technologiques et l’essor des nouveaux modes de mobilité » et se poursuivra par deux panels, le premier sur le thème « Le digital au service de l’assurance automobile » et le second sur le thème « Assurance automobile et initiatives de sécurité routière ».

La journée du 9 mars débutera par une conférence sur l’innovation dans l’expérience client en assurance automobile, puis un autre panel sur la valeur ajoutée de l’assurance affinitaire automobile. Et pour parler de l’intelligence artificielle dans ce domaine, le public sera au rendez-vous avec une keynote, animée par Marco Guy Victor SORDONI, expert en Assurance et Réassurance.

En clôture de l’événement, deux autres panels sont programmés sur la télématique au service de l’assurance automobile et la gestion de la fraude dans ce domaine.