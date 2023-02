Suite à une sélection statique, réalisée mercredi 15 février, et basée sur des critères de design, d’habitabilité, de rapport qualité/prix, d’innovation…, une short-list de 7 véhicules a été choisie par le jury de Car of the year pour cette édition 2023.

Pour cette 4e édition, donc, les voitures en lice sont ( par ordre de sélection): l’Alfa Romeo Tonale, la BMW X1, la DS4, le Kia Sportage, le Nissan Qashqai, l’Opel Astra et la Peugeot 308.

À l’issue d’une série d’essais dynamiques, la voiture de l’année sera dévoilée le 2 mars, lors d’une soirée reveal organisée par l’Association des importateurs de voitures au Maroc (AIVAM).