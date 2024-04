Depuis le 16 avril, les prix à la pompe ont connu une légère hausse, tant pour le gasoil que pour l’essence.

Le prix du diesel a franchi le seuil des 13 dirhams le litre. Les tarifs affichés ce mercredi dans les stations-service varient entre 13,04 et 13,09 dirhams, comme a pu le constater l’Infomédiaire.

Pour ce qui est de l’essence, les prix affichés dépassent les 15 dirhams, soit une augmentation moyenne d’environ 14 centimes.

« Cette hausse est normale au vu du contexte actuel », a fait savoir Mostapha Labrak, expert en énergie et directeur général d’Energisum Consulting. L’expert fait référence à la situation au Moyen-Orient, notamment les tensions entre l’Iran et Israël, sans oublier le conflit russo-ukrainien. Cela a bien évidemment un impact sur le prix du baril de Brent sur le marché international, et de facto, sur le Maroc aussi.

Cela dit, Labrak souligne « je ne m’attendais pas à cette hausse, ou qu’elle soit appliquée par les professionnels. Toutefois, elle reste symbolique, vu qu’il ne s’agit que de quelques centimes ».