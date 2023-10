En plein cœur de Casablanca, un nouvel événement est sur le point de redéfinir le paysage de l’hospitalité marocaine. Talent Advisor, figure de proue dans le domaine du recrutement des métiers de service, s’associe à Ready Com, leader de l’événementiel pour lancer le premier salon du recrutement au Maroc consacré aux professions du service, de la restauration et de l’hospitalité de luxe.

Prévu les 14 et 15 octobre 2023, ce premier salon du recrutement dédié à l’hospitalité de luxe prendra ses quartiers au somptueux Garden Event.

Attirant plus de 2000 candidats, s’associant à 15 marques de renom, et s’enrichissant des interventions de 20 éminents experts, ce salon sera le creuset des tendances actuelles en hôtellerie et restauration.

Selon Sophia Mounib, Managing Partner de Talent Advisor : « Hospitality Connect, propose de mettre en lumière lors d’un rendez-vous annuel, la richesse et la diversité des parcours humains à travers un salon qui célèbre celles et ceux qui, au quotidien œuvrent dans l’univers de l’hospitalité. L’initiative vise à mettre en relation les recruteurs avec les candidats potentiels tout en mettant en avant les femmes, les hommes et les talents de l’industrie, ainsi que la légendaire hospitalité Marocaine ».

Au programme :

• Le Samedi 14 Octobre, de 9h00 à 10h00 : Inauguration officielle avec un cocktail exclusif dédié aux journalistes, influenceurs, partenaires et sponsors. Une occasion unique d’établir des relations directes avec les acteurs majeurs de l’industrie.

• Les 14 et 15 Octobre : Journées ouvertes au public avec la participation de plus de 2000 candidats, la présence de 15 marques emblématiques partenaires et des interventions de 20 experts nationaux et internationaux sur des sujets d’actualité en rapport avec l’hôtellerie et la restauration.

L’événement Hospitality Connect accueillera des acteurs majeurs de l’industrie hôtelière, notamment des enseignes prestigieuses telles que Hilton, Marriott et The Oberoi Marrakech.