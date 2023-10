Peugeot révèle enfin le très attendu lifting de son SUV Peugeot 2008, le deuxième modèle à arborer la nouvelle signature lumineuse distinctive de Peugeot. Cette transformation audacieuse qui allie élégance et agilité redéfinit les standards du SUV et s’établit comme une référence incontournable.

Le Peugeot 2008, intelligent et raffiné, est équipé des dernières technologies d’assistance à la conduite et du révolutionnaire Peugeot i-Cockpit® 3D, révolutionnant ainsi les règles du jeu et consolidant sa position au sommet des SUV compacts.

Aujourd’hui, le Peugeot 2008 franchit une nouvelle étape en matière de design, de technologie et de performances, offrant :

• Un design plus affirmé avec une allure élégante pour un SUV compact :

La silhouette robuste du Peugeot 2008, avec sa garde au sol surélevée, captive grâce à son design audacieux. Ses lignes nettes et son style expressif dévoilent une personnalité unique, tout en préservant la praticité, la modularité et l’espace intérieur.

• Une expérience de conduite plus intense grâce au nouveau i-Cockpit® 3D :

Le tout nouveau Peugeot 2008 promet une expérience de conduite inégalée. Le poste de conduite Peugeot i-Cockpit offre une ergonomie exceptionnelle, garantissant agilité et plaisir de conduire inégalés. Chaque détail a été soigneusement pensé pour offrir un confort et une excellence inégalés, du toit ouvrant au volant compact.

• Plus d’innovation avec des technologies de pointe :

Du design au choix des matériaux, en passant par les technologies, le Peugeot 2008 laisse place à la perfection. L’exigence transparaît dans chaque détail.

• Un design plus audacieux et agile :

Le nouveau SUV compact Peugeot 2008 se distingue par son design audacieux et son style distinctif. Les projecteurs full LED à l’avant arborent trois griffes lumineuses, tandis que l’arrière s’illumine également de trois griffes LED, créant une signature lumineuse distinctive qui renforce son caractère, alliant élégance, robustesse et raffinement.

• Une perfection dans les moindres détails :

Le nouveau Peugeot 2008 se distingue également par l’utilisation de matériaux de qualité supérieure et l’intégration de technologies de pointe. L’expérience à bord est à la pointe de la modernité, avec des fonctionnalités telles que la connectivité embarquée Mirror Screen.

L’intérieur raffiné est sublimé par des garnissages de série et des décors intérieurs élégants.

Le nouveau SUV 2008 est disponible en deux versions :

• ALLURE : Une version milieu de gamme dès l’entrée de gamme, équipée d’un écran tactile de 10 pouces, d’un combiné numérique et de phares full LED.

• GT : La version haut de gamme offre plus de style et de technologie, notamment des jantes en alliage diamantées de 18 pouces, un toit ouvrant, un combiné numérique 3D et le système Visiopark2, comprenant deux caméras grand angle à 180 degrés pour une vue aérienne à 360 degrés.

« Avec le nouveau 2008, Peugeot continue de renforcer son identité technologique et féline. La face avant met en valeur la signature à 3 griffes, renforçant le style robuste et musclé qui fait le succès de ce SUV sur tous les marchés et illustre la montée en gamme du nouveau 2008 », déclare Matthias Hossann, directeur du Design Peugeot.

Le nouveau Peugeot 2008 incarne l’engagement continu de la marque envers l’innovation et la qualité.