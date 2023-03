L’accord de prêt et l’accord de garantie relatifs au financement additionnel du Programme d’appui à la commune de Casablanca qui est financé par la Banque mondiale (BM), ont été signés, mardi à Rabat, pour un montant de 94,7 millions d’euros (M€), indique le ministère de l’Economie et des finances.

Cette documentation juridique a été signée lors d’une cérémonie présidée par la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, aux côtés du directeur Pays au Bureau régional du Département Maghreb, Moyen Orient et Afrique du Nord à la BM, Jesko Hentschel, et de la présidente de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, fait savoir le ministère dans un communiqué.