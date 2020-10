Air Arabia Maroc lance une nouvelle route Casablanca-Rennes, et ce dès le 18 décembre 2020, à raison de deux vols par semaine.

Les dessertes entre Casablanca et la ville bretonne seront effectuées chaque lundi et vendredi. Et avec cette nouvelle liaison, Air Arabia Maroc poursuit le renforcement de son programme de vols au départ de Casablanca.

En plus de Rennes, les clients de la compagnie peuvent depuis la métropole marocaine rejoindre Barcelone, Bâle-Mulhouse, Bologne, Bruxelles, Catane, Istanbul, Lyon, Milan-Bergame, Montpellier, Naples, Pise, Toulouse, Turin-Cuneo et Venise.