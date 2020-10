L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE), dirigée par Said Mouline, vient de signer trois conventions de partenariat avec le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports ainsi que la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) dans le domaine de l’efficacité énergétique.



Les trois conventions de partenariat visent l’accompagnement technique pour l’intégration des mesures d’efficacité énergétique et la réalisation des économies d’énergie au niveau des bâtiments et la promotion de la mobilité durable. Les signataires se lancent dans une réelle politique d’efficacité énergétique aussi bien au niveau technologique que comportementale et s’inscrivent dans le cadre des initiatives de réduction de leur empreinte carbone.



Lesdites conventions sont axées essentiellement sur des actions permettant l’assistance aux partenaires dans la réalisation des diagnostics énergétiques des bâtiments mais également de la flotte des véhicules. Une assistance technique à la mise en œuvre des recommandations de ces diagnostics sera ensuite réalisée.





L’AMEE assurera aussi à travers ces partenariats, des sessions de formations et de sensibilisation des cadres concernés dans le domaine de l’efficacité énergétique particulièrement dans les secteurs du bâtiment durable et de l’éco-conduite.