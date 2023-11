En 2022, et malgré le contexte international défavorable, Casablanca Finance City a été marquée par un trend satisfaisant en termes de réalisations sur les plans juridique et d’attractivité de la place, et qui s’est matérialisé par le développement de l’écosystème des entreprises bénéficiaires du statut CFC tout en assurant la conformité du régime CFC avec les normes internationales.

Sur le plan de l’attractivité de la place CFC, l’année 2022 s’est caractérisée par le maintien du rythme des octrois du statut CFC délivré à 20 entreprises, portant ainsi la moyenne à 19 entreprises bénéficiaires sur la période 2020-2022. Pour ce qui est du retrait dudit statut, le nombre a atteint 18 retraits en 2022 contre 34 en 2021.

Dans le total et à la clôture de l’année 2022, le nombre des entités bénéficiaires du statut CFC a atteint 198 entreprises, ventilé comme suit: 40 entreprises financières, 89 prestataires de services auxiliaires, 67 prestataires de services techniques et 2 sociétés de négoce.

En termes de classement Global Financial Centres Index (GFCI), CFC maintient toujours sa position de leader en Afrique et se classe 54e au niveau mondial devant les places de Cape Town (64e) et Johannesburg (65e). Au niveau de la région Moyen Orient et Afrique, la place de Casablanca figure à la 4e place derrière les places de Dubai, Abu Dhabi et Tel Aviv.