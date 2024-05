Aleph, leader mondial dans le domaine de la publicité numérique, a signé, récemment à Casablanca, un accord-cadre de partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce visant à soutenir la transformation numérique du secteur du commerce et renforcer la compétitivité des commerçants dans une économie globale.

Conçu pour révolutionner le secteur du commerce par le biais de la digitalisation, cet accord-cadre stratégique priorise l’amélioration de l’accès aux technologies numériques pour les commerçants de petite et moyenne taille, un élément crucial pour leur permettre de rester compétitifs dans un environnement commercial de plus en plus digitalisé, indique un communiqué conjoint d’Aleph et du ministère.

Ainsi, Aleph s’engage à enrichir les commerçants avec des ressources éducatives via la plateforme « Digital Ad Expert », à fournir un accompagnement local par des experts certifiés Google, et à organiser des formations et des ateliers innovants pour intégrer efficacement la publicité numérique dans leurs stratégies de marketing.

De son côté, le ministère prend des engagements robustes en préparant et en mettant en œuvre un plan d’action conjoint, en mobilisant les Chambres de Commerce et d’autres entités pour appuyer la numérisation des PME, et en organisant des événements pour encourager l’utilisation des nouvelles technologies.

« Nous sommes ravis de mettre notre expertise en publicité numérique au service des commerçants marocains », a indiqué Mohamed Megahed, Managing Director chez Aleph Group, cité par le communiqué.

« Notre initiative « Digital Ad Expert » est spécifiquement conçue pour éduquer et habiliter nos partenaires commerciaux à tirer le meilleur parti des technologies numériques, assurant une transition en douceur vers des modèles commerciaux plus modernes et efficaces », a précisé Megahed.

Un comité de suivi composé de représentants des deux parties assurera l’application effective et le suivi des initiatives, garantissant ainsi le succès de ce partenariat transformateur.

Ce partenariat est un tournant pour le secteur du commerce au Maroc, offrant un cadre solide pour l’innovation et le développement économique.

Les parties prenantes s’engagent à une collaboration fructueuse, visant à renforcer le secteur commercial et à élargir les horizons de milliers de commerçants à travers le pays.

Aleph constitue un écosystème regroupant des experts mondiaux du numérique et des solutions technologiques dédiées à l’essor du marketing numérique, en connectant des milliers d’annonceurs à des milliards de consommateurs et facilitant la croissance des entreprises locales grâce à la publicité numérique.

Actif dans plus de 130 pays, principalement en développement, Aleph aide les annonceurs à interagir avec les consommateurs sur plus de 45 des plus grandes plateformes numériques mondiales, telles que Google, Meta, Microsoft, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify, TikTok, Twitch, Uber, X (anciennement Twitter) et bien d’autres.

À l’aide de solutions personnalisées fondées sur sa propre technologie et grâce à ses équipes locales, Aleph propose des partenariats médiatiques, des solutions technologiques publicitaires exclusives, une formation en publicité numérique et des solutions de paiement international.

L’approche d’Aleph a connu un grand succès jusqu’à présent. Ces dernières années, le groupe a augmenté son effectif à plus de 1.600 employés dans plus de 65 bureaux répartis sur cinq continents et a obtenu des investissements de partenaires institutionnels, incluant CVC Partners, Mercado Libre, Sony, X (anciennement Twitter) et Snap.