“Casablanca Finance City” (CFC) hisse le Royaume en un véritable hub économique et financier entre l’Afrique et le monde. Voici quelques chiffres et réalisations qui illustre l’importance de la place financière marocaine :

– 1er Centre Financier en Afrique, selon le “Global Financial Centres Index” (GFCI) 2021 qui est l’indice des centres financiers mondiaux.

– Plus de 200 entreprises membres et disposant du “statut CFC”. Cette communauté regroupe 39% d’entreprises marocaines opérant à l’international, 41% d’entreprises européennes, 9% d’entreprises asiatiques et 9% d’entreprises américaines.

– 50 pays africains sont couverts par les entreprises CFC.

– 1er centre financier vert en Afrique et au Moyen-Orient, d’après le “Global Green Finance Index” (GGFI) 2020 qui est l’indice global de la finance verte.

– 15 partenariats avec les plus grands centres financiers internationaux (Londres, Bruxelles, Luxembourg, Paris, Barcelone, Francfort, Astana, Abu Dhabi, Beijing, Shanghai, Busan, Hong Kong, Singapour, Montréal et Toronto).

– 20 partenariats Sud-Sud (Mali, Sénégal, Niger, Guinée-Conakry, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Congo, Gabon, République démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie, Zambie, Afrique du Sud, Île Maurice et Madagascar).

– Depuis 2016, la contribution fiscale des membres CFC est passée de 340 millions de dirhams (MDH) à 940 MDH.

– Création de 6.690 emplois permanents par la communauté CFC.