Infomediaire Maroc – La Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la lutte contre la Désertification du Centre à Casablanca (DREFLCD) a annoncé l’ouverture générale, dimanche, de la nouvelle saison de chasse 2018/2019 au niveau du territoire de la direction où des mesures préparatoires ont été prises pour son bon déroulement.

Dans ce sens, la DREFLCD a engagé des mesures portant notamment sur le balisage et la diffusion du nouveau jeu de réserves de chasse permanentes et triennales 2018/2021, marqué par l’ouverture de 19 territoires giboyeux de 1,5 million ha, soit 47.5% du territoire cynégétique, précise un communiqué de la direction régionale.

Il s’agit également du contrôle des limites des territoires de chasse amodiés représentant 325.000 ha et de l’adoption d’un programme prévisionnel de régulation de sanglier avec 33 battues réparties sur 13 points noirs au niveau du territoire de 14 communes rurales.

Par ailleurs, des opérations techniques contractuelles attelées au développement et à la conservation du gibier et de son habitat ont été supervisées par les Directions Provinciales de la DREFLCD du Centre. En l’occurrence, le relâcher de 26 299 perdreaux de reproduction dans les territoires amodiés et ceux reclassés en réserves triennales et la régulation des nuisibles par l’élimination de 28 renards ainsi que la régulation des populations de sanglier dans les points noirs par l’organisation de 109 battues soldées par un tableau de 798 sangliers abattus.

La DREFLCD a, en outre, procédé à la création des unités régionales de surveillance et de contrôle de la faune sauvage au niveau de chaque région du territoire national, celle coiffant Casablanca-Benslimane et Settat est déjà opérationnelle, relève la même source, notant qu’il a été également mis en place un nouveau système signalétique des territoires de chasse et une nouvelle procédure relative à l’octroi de l’amodiation du droit de chasse.

