Depuis 2013, la fondation Citi et la Fondation Marocaine de l’Education pour l’Emploi (EFE-Maroc) œuvrent ensemble pour l’employabilité des jeunes à travers l’accompagnement des jeunes chercheurs d’emploi par des formations de renforcement de capacités techniques et

comportementales, pour une meilleure insertion professionnelle, dans un contexte économique en perpétuel changement qui requiert une agilité et adaptation aux besoins émergeants des secteurs porteurs.

Ce partenariat s’appuie sur des outils innovants pour analyser les tendances du marché grâce à l’utilisation d’un outil d’intelligence artificielle et des bornes interactives de recrutement (Hiring Kiosks) entre autres, mais surtout grâce à une écoute active du marché de l’emploi à travers une étroite collaboration avec le secteur privé ainsi qu’une compréhension des attentes de la jeunesse marocaine.

Cette démarche a ainsi permis de former en 2022 plus de 360 jeunes chercheurs d’emploi, dont 52% sont des femmes. 40 jeunes lauréats ont pu être insérés avec succès dans le marché du travail, courant cette année, au sein d’entreprises partenaires du programme et qui opèrent dans les secteurs de l’Education, la Santé et les services.

Le partenariat entre EFE-Maroc et la Fondation Citi atteint ainsi le seuil honorable de plus de 1800 jeunes accompagnés avec près de 500 jeunes insérés durablement dans le marché du travail depuis 2013. « Le succès de cette édition a été possible grâce à EFE-Maroc, au support de la Fondation Citi, ainsi qu’à l’engagement de toutes les entreprises partenaires, qui ont fait confiance à ce projet, et qui ont accueilli les jeunes au sein de leurs équipes.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une initiative globale de la Fondation Citi, Pathways To Progress, qui vise à accompagner un million de jeunes à travers le monde d’ici fin 2023, grâce à des programmes de formation et de création de start-ups à fort impact social. » déclare Taoufik Rabbaa, PDG de Citibank Maghreb.

A cette occasion, les deux fondations ont organisé le mardi 29 novembre, à Casablanca, une cérémonie de clôture de la promotion 2022 et de célébration du renouvellement du partenariat pour la dixième année consécutive avec pour objectif d’accompagner 300 jeunes supplémentaires d’ici l’année prochaine.

Cette cérémonie a connu la participation des entreprises partenaires de la fondation EFE-Maroc ainsi que des jeunes bénéficiaires du programme toutes promotions confondues.

C’était l’occasion de partager avec les convives les parcours de quelques bénéficiaires de ce

partenariat comme Yahya N. l’un des lauréats présents qui a déclaré : « Grâce à ce programme et à la qualité de la formation proposée « Sales Skills », j’ai pu développer mes compétences comportementales et affiner mon approche commerciale, ce qui m’as permis de décrocher mon travail actuel dans le domaine de la télévente et la relation client « Les témoignages de nos jeunes bénéficiaires renforcent notre volonté de développer davantage cet écosystème impactant, rendu possible par l’appui renouvelé de la fondation Citi et l’engagement de nos employeurs partenaires pour donner l’occasion à nos jeunes de révéler leurs talents » souligne Amine Berrada Sounni, Président d’EFE-Maroc.