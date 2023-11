Le groupe Yasmine immobilier annonce l’ouverture, le 7 décembre prochain, d’Ovillage, premier centre commercial à ciel ouvert au quartier Sidi Maârouf à Casablanca.

Ovillage, est bien plus qu’une simple destination de food, de shopping et de loisirs, c’est une nouvelle oasis au cœur du quartier Sidi Maârouf, pensée pour offrir des expériences mémorables à ses visiteurs, indique un communiqué du groupe, soulignant qu’en transformant l’ancien site de production historique de Coca-Cola Corporation en un espace dynamique ouvert à tous, Ovillage a pour ambition de devenir le cœur vibrant de la vie de quartier.

Le site offrira une expérience d’achat variée et accessible à tous. De la mode à la restauration, une sélection diversifiée de boutiques, d’Outlets, de loisirs et restaurants attendra les visiteurs, le tout à des prix abordables.

Dans l’effervescence d’Ovillage, une diversité de marques de renom, allant des supermarchés aux restaurants, en passant par les boutiques de prêt-à-porter et de beauté, s’apprêtent à y ouvrir leurs portes prochainement, précise le communiqué.

Avec ses jardins verdoyants, Ovillage est un havre de paix au cœur de l’agitation urbaine. Un lieu de ressourcement, où la nature s’invite pour le plus grand plaisir des visiteurs, fait-on savoir.

Projet inédit au Maroc, Ovillage réhabilite intégralement le site de production de Coca Cola Company, en lieu urbain de sortie festive, préservant la vocation industrielle du bâtiment initial, véritable témoignage vivant du passé industriel du quartier de Sidi Maârouf, détaille-t-on.

Selon le groupe, en conservant les caractéristiques architecturales brutalistes des années 1960, telles que les façades en béton brut et les voûtes modernes, Ovillage offre une expérience unique, alliant héritage industriel et innovation contemporaine, précisant que ce site, empreint de l’histoire des années quatre-vingt, bénéficie d’une rénovation minutieuse et appliquée et s’engage à offrir aux visiteurs une expérience unique ancrée dans le passé et résolument tournée vers l’avenir.

Depuis plus de 30 ans, Yasmine Immobilier est un acteur de référence dans le secteur de l’immobilier au Maroc. Le groupe conçoit et réalise des programmes immobiliers de référence dans son secteur et se différencie par ses projets avant-gardistes de qualité.