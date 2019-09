La Cour des Comptes, présidée par Driss Jettou, recommande la mise en place d’une instance et d’un dispositif impliquant et fédérant les différentes parties prenantes, pour assurer la coordination, le suivi et le reporting de l’exécution du Programme 2030 relatif aux objectifs de développement durable (ODD).

Dans son rapport annuel au titre de 2018, la Cour des comptes a relevé certaines insuffisances liées à l’état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD (2015-2030), et appelle dans ce contexte à élargir les consultations réalisées avec l’ensemble des parties prenantes au niveau national, régional et local.

En outre, le rapport souligne la nécessité de veiller à l’établissement d’une stratégie nationale de sensibilisation et de communication adaptée à tous les niveaux afin d’assurer une implication effective et l’appropriation des objectifs de développement durable par les parties prenantes.