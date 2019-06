 Le siège de PwC au Maroc a quitté ses locaux situés dans le quartier Maârif pour rejoindre la Tour CFC, nouveau quartier d’affaires incontournable.

 A travers cet emménagement, PwC au Maroc repense son environnement de travail, au service d’une nouvelle expérience pour ses 200 collaborateurs au Maroc, et également pour ses clients et partenaires.

 PwC au Maroc marque également son rapprochement physique à la forte communauté CFC dont il est membre et partage les ambitions africaines.

Avec le projet « Workplace of the future », PwC poursuit sa transformation culturelle.

Au sein de la Tour CFC, cette flexibilité est rendue possible à travers l’aménagement de deux plateaux de près de 1 500 m², permettant une variété d’espaces s’adaptant au gré des activités et des besoins. Les collaborateurs peuvent ainsi s’isoler, travailler en groupe, se réunir de façon plus ou moins formelle ou se détendre.

Le quotidien des équipes est également facilité et modernisé avec le déploiement de nouveaux modes de travail et de nouveaux outils digitaux.

Installés aux 19e et 20e étages de la Tour, les collaborateurs ont également la chance de profiter d’espaces baignés de lumière, avec une vue surplombant la ville de Casablanca.

PwC au Maroc réinvente ainsi ses espaces et méthodes de travail, dans l’objectif de s’adapter aux nouvelles attentes de ses collaborateurs, et d’inscrire ses offres toujours au plus près des besoins réels de ses clients et partenaires.

« Le projet Workplace of the Future s’inscrit dans la continuité de plusieurs initiatives concrètes lancées au sein de PwC, essentiellement au cours de cette année, promouvant la performance individuelle et collective par le bien-être.

En changeant les habitudes et en améliorant la qualité de vie au travail, Workplace of the Future est plus que jamais l’occasion d’aider chacun à exprimer son plein potentiel et à atteindre le meilleur de lui-même ».

Précise Yasmine Bennani, Secrétaire Générale de PwC au Maroc

« Pour mettre en oeuvre nos ambitions de croissance, nous avons une stratégie au niveau du réseau qui consiste à créer des conditions de travail qui favorisent le travail ensemble, l’efficacité opérationnelle, et qui doivent faire de PwC un espace de convivialité, d’échange, où nous sommes capables de canaliser toutes nos énergies pour apporter les meilleures réponses possibles à nos clients. C’est le projet « Workplace of the future ». Cet investissement, c’est avant tout la confiance que nous avons dans nos collaborateurs. Nous investissons en premier lieu pour eux, pour créer des conditions de travail comparables à ce qui existe à New York, Paris ou ailleurs dans le réseau.

Ce projet, c’est aussi la confiance qui nous caractérise quant à notre capacité à créer de la valeur »

Ajoute Réda Loumany, Territory Managing Partner de PwC au Maroc

Vers plus de transversalité et d’interdisciplinarité

Au-delà des interactions facilitées, le décloisonnement des espaces permet un mode de management plus linéaire, transversal.

Parmi les principales transformations, la suppression des bureaux individuels nominatifs, y compris pour les Associés et les membres du management group.

Avec ces nouveaux espaces, PwC au Maroc entend faire exploser les silos en mettant tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau de séniorité, dans les mêmes espaces de travail. L’objectif est de fluidifier les relations entre tous, et de rapprocher les équipes issues des différents métiers et/ou secteurs au profit du collectif, pour renforcer notre modèle pluridisciplinaire.

Un ancrage dans la modernité matérialisant le rassemblement de la communauté CFC

En emménageant au sein d’un bâtiment emblématique et éco-conçu flambant neuf à l’architecture futuriste, repère de marque dans la nouvelle zone Casa-Anfa, PwC au Maroc marque un renouveau.

En s’installant à la Tour CFC, PwC au Maroc rejoint également physiquement une forte communauté de membres composée d’entreprises financières, de multinationales, de prestataires de services et de holdings partageant des ambitions africaines, un rapprochement ayant vocation à renforcer les synergies et opportunités d’affaires au sein même du réseau CFC.

À propos de PwC au Maroc et dans les pays francophones d’Afrique

Avec 260 000 personnes réparties dans 158 pays, les entités membres du réseau PwC aident les entreprises de toutes tailles, publiques et privées, à créer de la valeur en développant des missions de conseil, d’audit et d’expertise comptable.

Au Maroc, PwC développe cette approche à travers deux entités juridiques, membres du réseau international PwC : PwC Maroc (Audit, Expertise comptable et Conseil fiscal) et PwC Advisory (Stratégie et Consulting, Transactions et Conseil juridique).

PwC Maroc et PwC Advisory travaillent en étroite collaboration avec l’ensemble des autres entités membres du réseau international PwC. Elles peuvent ainsi faire bénéficier leurs clients des expertises techniques et sectorielles de l’ensemble du réseau et apporter des prestations à haute valeur ajoutée.

PwC au Maroc rassemble aujourd’hui 14 Associés et plus de 200 collaborateurs. Ceci lui permet d’offrir à ses clients, depuis Casablanca, une réactivité, une proximité et une connaissance accrue du tissu économique local.

Fortes de leurs compétences sectorielles et de leurs expertises métiers, les équipes de conseil de PwC au Maroc constituent un pôle d’excellence qui a vocation à accompagner leurs clients partout au Maghreb et en Afrique francophone, du conseil et de la stratégie à l’exécution, en passant par l’expérience client.

En Afrique, PwC est présent dans 34 pays et a une équipe composée de près de 10 000 collaborateurs.

Engagés depuis près d’un demi-siècle sur le continent, PwC intervient dans tous les secteurs d’activité, avec des expertises fortes et reconnues dans les services financiers, le secteur public, l’énergie (pétrole, gaz et renouvelable), les projets d’infrastructure, l’agribusiness et les télécoms).

En 2018, PwC au Maroc a annoncé le déploiement de ses compétences digitales, à travers le lancement de son offre Experience Center, pour accompagner la transformation digitale et culturelle de ses clients marocains et africains. Après le lancement en 2015 de la marque Strategy& (anciennement Booz & Co), PwC au Maroc poursuit donc le développement de ses activités, dans le souci d’inscrire son offre toujours au plus près des besoins réels de ses clients et partenaires.