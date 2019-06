Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP), ont maintenu leur évolution positive au terme des cinq premiers mois de 2019, affichant une hausse de 1,9%, après un retrait de 4,8% un an auparavant, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

De son côté, l’encours des crédits à l’immobilier s’est amélioré de 3,8%, à fin avril 2019, en consolidation d’une hausse de 3,9% à fin avril 2018, à plus de 271 milliards de dirhams (MMDH), fait savoir la DEPF dans sa récente note de conjoncture. Cette progression a été tirée par l’augmentation des crédits accordés à l’habitat de 5,3% (après +4%), conjuguée à l’atténuation du rythme baissier des crédits alloués à la promotion immobilière, soit un recul de 1,1%, après -2,6% à fin mars 2019 et +3% un an plus tôt, précise la même source.