Infomédiaire Maroc – La 5ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance se tient ces 4 et 5 avril, avec la Tanzanie comme invitée d’honneur. Organisé par la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance et placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette 5ème édition a battu un nouveau record d’affluence.

La conférence draine cette année plus de 1 000 participants représentant une trentaine de nationalités qui débattront durant 2 jours de sujets d’intérêts majeurs. Au programme : des tables rondes autour de l’open innovation dans l’assurance et de l’usage potentiel des technologies innovantes telles que l’Intelligence Artificielle, la Blockchain, l’Internet des Objets ou le Big Data pour créer de la valeur et améliorer l’expérience-client.

Rédaction Infomédiaire