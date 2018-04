Infomédiaire Maroc – L’activité touristique a maintenu la cadence de croissance soutenue entamée depuis plus d’une année, avec une progression de +12% des arrivées touristiques durant les 2 premiers mois de 2018.

Les principaux marchés émetteurs du Royaume continuent d’afficher des progressions positives, en particulier l’Allemagne et l’Italie (+18%), la Hollande, la France et le Royaume-Uni (+12%, +11% et +10% respectivement). Les destinations Marrakech et Agadir ont enregistré une augmentation de +15% et +10% respectivement. Les autres destinations ont également affiché de bonnes performances, en particulier Fès, Tanger, Rabat et Casablanca avec des hausses respectives de +26%, +17%, +15% et +12%.

A noter que les recettes en devises ont atteint 9,8 milliards de dirhams (MMDH), contre 7,5 MMDH à fin février 2017, soit une hausse de +30%.

Rédaction Infomédiaire