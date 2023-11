Le nombre des entreprises personnes morales et physiques créées en 2022, s’est établi à 93.550 unités, en baisse de 10,9% comparativement à 2021, ressort-il de l’édition 2023 du rapport annuel de l’Observatoire marocain de la très petite, petite et moyenne entreprise (OMTPME).

« Selon le baromètre de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), l’année 2022 a connu la création de 93.550 entreprises personnes morales et physiques, en recul de 10,9% par rapport à 2021 », indique l’OMTPME dans ce rapport, présenté jeudi à Casablanca.

En 2022, plus de 35% des créations d’entreprises personnes morales ont été enregistrées dans la région Casablanca-Settat, précise la même source, notant que les analyses aux plans régional et sectoriel portent sur un effectif de 64.488 entreprises personnes morales.

Ainsi, Casablanca-Settat a enregistré une part prépondérante dans la création d’entreprises personnes morales, représentant 35,5% du total, soit une légère augmentation annuelle de 1,3%.

Cette région est suivie de Rabat-Salé-Kenitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui ont enregistré des parts de 14% et de 11,1% respectivement, soit des baisses respectives de 5,7% et 2,4%, en glissement annuel.

Concernant la région Dakhla-oued Eddahab, elle s’est démarquée en affichant le taux de progression des créations d’entreprises le plus important, soit 20,4%.

Par secteur, les sections des « transports et entreposage », du « commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles » et de l' »industrie manufacturière » ont enregistré des replis respectifs de 27%, 8,5% et 3,4%.

À l’opposé, d’autres sections d’activités ont connu une évolution positive, notamment les « activités immobilières » avec 35,2%, les « activités financières et d’assurance » avec 28,4%, l' »enseignement » avec 23,5%, ainsi que l' »information et communication » avec 15,5%.

L’OMTPME fait également savoir que la répartition des créations d’entreprises par forme juridique montre une augmentation significative, comparativement à 2021, du nombre des SARL (société à responsabilité limitée) à associé unique, dont la part est passée de 55,7% à près de 62% en 2022.

En revanche, cette proportion s’est établie, pour les SARL à 37,5% contre 43,8% en 2021. Quant à la part du statut SA (société anonyme), elle est restée très limitée et stable autour de 0,3%.