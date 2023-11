Le nombre d’entreprises ayant changé leur taille s’est établi, entre 2020 et 2021, à 17.233 unités, ressort-il de l’édition 2023 du rapport annuel de l’Observatoire marocain de la très petite, petite et moyenne entreprise (OMTPME).

Ainsi, 7.360 microentreprises sont devenues des très petites entreprises (TPE), 2.563 TPE des PME (petites et moyennes entreprises), et 229 PME des GE (grandes entreprises), fait savoir l’OMTPME dans ce rapport qui porte sur les exercices 2021 et 2022. Une GE est une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 175 millions de DH.

En revanche, 51 GE sont devenues des PME, 1.505 PME des microentreprises ou TPE, et 3.266 TPE des microentreprises, précise la même source.

Par région, ce rapport révèle que Casablanca-Settat, qui a généré 32,4% du PIB (produit intérieur brut) en 2021, conserve son statut de premier pôle économique en accueillant 37,1% de l’effectif total des entreprises personnes morales actives (EPMA), suivie des régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec des parts établies respectivement à 14,7% et 11,5%.

Par ailleurs, les régions de Fès-Meknès, Souss-Massa, Béni Mellal-Khénifra et Drâa-Tafilalet ont vu l’effectif de leurs EPMA progressé de plus de 10%, soit un taux supérieur à la moyenne nationale.

Selon les secteurs, le commerce et la construction continuent à concentrer, en 2021, plus de 50% de l’effectif des EPMA, soit une progression annuelle de 7,5%.

D’autre part, l’effectif des EPMA opérant dans le secteur tertiaire a augmenté de manière importante, il en est ainsi du commerce, de la « santé humaine et action sociale », des « transports et entreposage » et des « autres activités de services », le secteur tertiaire ayant contribué pour 52% au PIB national.

La part des EPMA opérant dans le secteur manufacturier, qui a généré 15% du PIB, s’est élevée à 6,3%.