Infomédiaire Maroc – “Le dialogue civil sur le développement culturel à la région Casablanca-Settat”, une initiative visant la promotion de l’activité culturelle dans la région et le renforcement de la concertation entre les différents acteurs culturels, a été lancé à Casablanca en présence de Mustapha Bakkoury, président de la région Casablanca-Settat, d’élus, de responsables gouvernementaux et d’une pléiade de personnalités du monde de l’art et des lettres.

Fruit d’un partenariat entre le Conseil de la région et l’association culturelle “Forum de la Citoyenneté”, cette initiative ambitionne la mobilisation et la coordination des efforts des acteurs et composantes du tissu civil de la région en vue de mettre en valeur les ressources culturelles de la région, de créer une riche dynamique culturelle et d’élargir la portée des activités culturelles de manière à toucher les différentes catégories sociales.

“Ce projet s’assigne pour but le développement et la promotion de l’action culturelle qui constitue un outil indispensable pour la communication et l’intégration des différentes composantes du tissu régional”, a souligné Bakkoury dans une allocution.

