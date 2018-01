Infomédiaire Maroc – Le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD) a souligné que sa Direction régionale du Sud-Ouest a durci le contrôle de la chasse illégale dans les zones les plus éloignées, notamment la nuit.

Dans une mise au point en réaction aux allégations publiées par certains journaux et sites électronique, sur la recrudescence du phénomène de la chasse illégale dans la région du Souss en absence totale de tout contrôle des agents des eaux et forêts, la Direction régionale du Sud-Ouest a souligné qu’elle a toujours réagi aux demandes d’assistance formulées par les autorités locales et les services de la Gendarmerie royale et qui ont permis de mettre en échec plusieurs tentatives dans la province de Tiznit.

La même source rappelle qu’environ 25 cas de délit de chasse ont été enregistrés au niveau du territoire relevant des compétences de la Direction régionale au titre de la saison 2016-2017, indiquant que depuis 2016, une unité de suivi et de contrôle a été créée dans la région, avec pour objectif de renforcer l’action des unités de terrain et empêcher ces pratiques illégales.

