Une convention-cadre pour le développement des zones industrielles au niveau de la région de Casablanca-Settat, a été signée, vendredi à Casablanca.

Cette convention-cadre, qui implique comme partenaires le Conseil de la région de Casablanca-Settat, le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Economie et des Finances et la wilaya de la région Casablanca-Settat, vise à développer des zones industrielles au niveau de la région de Casablanca-Settat, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de développement régional de Casablanca-Settat 2022-2027.

Parmi les objectifs de cette convention figurent l’amélioration de l’offre territoriale de la région, l’attraction de l’investissement créateur de valeur ajoutée, la création d’emplois qualifiés et durables et l’aménagement de zones industrielles et de zones d’activité de proximité.

Au menu, la création de quatre zones industrielles, à savoir la zone industrielle Laghdira à la province d’El Jadida sur 257 ha, la zone industrielle Had Soualem à la province de Berrechid sur 78 ha, la zone industrielle Fiaset à la commune Mzamza (province de Settat) sur 52 ha et la zone d’activité de proximité Arrachad à la commune Mjjatia Oulad Taleb (Province de Médiouna) sur 4 ha.