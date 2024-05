Forbes Middle East vient de dévoiler son classement des 28 plus grandes fortunes de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). Deux Marocains figurent dans ce classement: Aziz Akhannouch et Othman Benjelloun.

L’actuel chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, occupe la 22e place du classement avec une fortune estimée à 1,7 milliards de dollars pour l’année 2024. L’homme politique et magnat des affaires est le propriétaire majoritaire du groupe Akwa, un conglomérat qui opère dans le secteur du pétrole et du gaz.

De son côté, Othman Benjelloun se positionne au 25ème rang. La fortune du PDG de Bank of Africa (BOA) est estimée à 1,4 milliards de dollars.

Par ailleurs, selon les données du classement, il en ressort une augmentation du nombre de milliardaires dans le monde en 2024, totalisant 2.781 individus (une hausse de 141 personnes par rapport à l’année précédente). Leur richesse combinée a atteint un record sans précédent de 14,2 billions de dollars.