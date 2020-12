Évaluée selon le référentiel de la norme internationale de Responsabilité́ Sociétale ISO 26 000, CDG Capital reçoit l’attestation de maturité́ RSE « ISO 26 000 », niveau « Avancé » : le niveau le plus élevé de l’échelle de notation de l’agence internationale Vigeo-Eiris, leader du rating social… Une consécration et une affirmation de l’engagement de la Banque en matière de responsabilité sociale.

Cette attestation récompense évidemment, en premier lieu, les collaborateurs de CDG Capital, qui veillent au quotidien à créer de la valeur partagée. Elle conforte ensuite CDG Capital dans la très bonne maturité de ses engagements RSE, leur déploiement effectif et la concrétisation de bon nombre d’actions.

Qu’est-ce que la norme ISO 26000 ?

La norme internationale ISO 26000 définit la responsabilité sociétale d’une organisation comme sa responsabilité vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui :

contribue au développement durable, à la santé et au bien-être de la société ;

prend en compte les attentes des parties prenantes ;

respecte les lois en vigueur et est en accord avec les normes internationales de comportement ;

est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations.

Objectif du projet

Consciente qu’un comportement socialement responsable et respectueux de l’environnement est un facteur clé de réussite, CDG Capital a défini les grandes lignes de sa politique RSE dès 2018 et a procédé au lancement, en juillet 2020, d’une mission d’audit qu’elle a confiée à l’agence Vigeo-Eiris.

L’objectif de cette mission était double. Dans un premier temps, il s’agissait d’identifier les forces et les faiblesses de notre dispositif RSE, ainsi que le niveau de maîtrise des enjeux y afférent, par rapport à notre secteur d’activité. Dans un second temps, nous souhaitions rendre compte de nos performances auprès de l’ensemble de nos parties prenantes.

Une Démarche structurée

L’audit mené par le cabinet Vigéo Eiris s’est articulé autour de la norme ISO 26000, permettant ainsi d’orienter la démarche autour de 7 thématiques majeures : les Droits de l’Homme, les Relations et Conditions de Travail, l’Environnement, la Loyauté des Pratiques, les Questions relatives aux Consommateurs, les Communautés et le Développement local, et pour finir la Gouvernance.

Des résultats exemplaires qui nous encouragent à poursuivre nos efforts

CDG Capital a obtenu une note de 65 sur 100, ce qui place l’entreprise au plus haut niveau, celui d’Maturité Avancée. Ce niveau atteste d’un constat avancé de conformité des pratiques, des processus ou des indicateurs de l’entreprise avec les principes, les objectifs et les processus prescrits par la norme ISO 26000.

Ce score est d’autant plus valorisant que la définition de notre politique RSE date seulement de 2018.