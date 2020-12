L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques a pu développer, au cours de cette année, et malgré les obstacles engendrés par la situation épidémiologique actuelle, un projet pionnier relatif à la surveillance de la radioactivité de l’environnement en partenariat avec la Direction générale de la Météorologie nationale.

L’objectif est de mettre en place un réseau national de surveillance de radioactivité sur le territoire national en plus du renforcement du système d’autorisation et d’inspection des établissements et activités utilisant des sources radioactives Ionisantes, ce qui permet de protéger les professionnels et l’ensemble des citoyens des dangers émanant de l’utilisation des sources radioactives Ionisantes.