CDG Invest Growth (CIG) a concrétisé son entrée, à travers le Fonds « Capmezzanine III », dans le capital d’Agri Trade Maroc (ATM ou la « Société »), acteur de référence dans la distribution d’engrais au Maroc.

Cette opération d’augmentation de capital de la Société permettra notamment de continuer le développement de l’activité d’ATM sur les engrais conventionnels, de renforcer sa présence sur le marché des engrais de spécialités, et de favoriser le développement d’une plateforme de commercialisation d’engrais, d’origine marocaine, en Afrique, indiquent CIG et ATM dans un communiqué conjoint.

Outre l’apport financier, ce partenariat permettra d’institutionnaliser le tour de table de la Société et fera bénéficier le Management de celle-ci d’un accompagnement exercé par l’équipe de gestion de CDG Invest Growth, qui a déjà à son actif près de 25 investissements et 16 désinvestissements sur plus de deux décennies, dans divers secteurs de l’économie marocaine, ajoute la même source.

Cette prise de participation constitue le troisième investissement du fonds Capmezzanine III, fonds levé par CDG Invest Growth courant 2021.

Dans ce sens, la présidente du Conseil d’administration d’Agri Trade Maroc, Nadia Tarari, a indique : « L’entrée de CDG Invest Growth dans le capital d’Agri Trade Maroc marque une étape cruciale dans la croissance de notre société et ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour notre avenir. Elle nous permettra d’assurer le financement de notre développement projeté au Maroc ainsi que dans d’autres régions d’Afrique où nous envisageons de nous déployer ».

« Cet investissement témoigne de la confiance placée dans notre stratégie et dans notre équipe talentueuse. Nous sommes convaincus que cette collaboration sera bénéfique pour toutes les parties prenantes de notre société, et nous nous engageons à déployer tous les efforts nécessaires pour optimiser les résultats de cette association », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le directeur général d’Agri Trade Maroc, Abdelkbir Moutawakkil, a fait savoir que « l’apport de capitaux réalisé par CDG Invest Growth renforce considérablement notre structure financière. Il nous permettra d’assurer le financement de nos projets d’investissement, de modernisation de nos infrastructures et de renforcement de nos équipes. Nous sommes convaincus que ces investissements stratégiques nous aideront à saisir de nouvelles opportunités de croissance et à renforcer notre position sur le marché ».

Et de poursuivre : « C’est avec optimisme et détermination que nous nous lançons dans cette nouvelle phase de développement d’Agri Trade Maroc et je suis convaincu que, grâce à notre équipe soudée et à notre solide plan de développement, nous réaliserons des performances remarquables ».

A son tour, le directeur général de CDG Invest Growth, Hassan Laaziri, a confié : « Nous sommes persuadés que Agri Trade Maroc est le partenaire idéal pour porter notre investissement dans ce secteur essentiel au développement de l’agriculture nationale et également en Afrique subsaharienne. Le positionnement privilégié d’ATM sur ses marchés, sa stratégie de croissance et l’expertise avérée de son Management nous ont conforté dans l’idée de soutenir la Société dans cette nouvelle phase de développement ».