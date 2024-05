Dans un communiqué diffusé jeudi, le Conseil de la concurrence annonce avoir été notifié d’une opération de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif de la société « Medi1 TV SA » par la « Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision SA », à travers l’acquisition de 100% de son capital social et des droits de vote associés.

Les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations dans un délai de 10 jours, soit le 27 mai 2024, fait-on savoir.

L’acquisition de Medi1 TV par la SNRT s’inscrit dans le cadre de la modernisation et la diversification de l’offre audiovisuelle au Maroc. La SNRT prévoit d’utiliser les ressources et l’expertise de Medi1 TV pour renforcer sa position sur le marché et améliorer ses services.