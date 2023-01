Le Maroc est l’un des exportateurs majeurs de biens vers les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Les exportations du royaume, à fin 2021, se sont chiffrées à 1,5 milliard de dollars.

D’après les récents chiffres de l’UN Comtrade, le top 5 des principaux partenaires du royaume dans la région compte la Côte d’Ivoire (358 millions de dollars), le Sénégal (311 M$), le Ghana (133 M$), le Nigéria (131 M$) et le Mali (112 M$). Un bond notable a été enregistré à ce niveau entre 2020 et 2021, où les exportations du royaume vers l’Afrique de l’Ouest sont passées de 1,065 MM $ à 1,465 MM $.

Malgré les retombées négatives de la pandémie sur l’économie mondiale, les exportations du Maroc vers la région CEDEAO devraient connaitre un boost important ces prochaines années.

Le Maroc exporte en grande partie des phosphates, utilisés dans le secteur agricole, vers les pays de la CEDEAO, qui représentent un marché important sur le continent. Ajouté à cela, le royaume exporte des produits textiles, surtout que l’industrie est grandement développée, à noter que celle-ci emploie près de 800.000 personnes. De plus, les exportations du pays comptent des pièces automobiles, de l’équipement électrique et des produits alimentaires, notamment des conserves et du poisson.

L’évolution des exportations profite en grande partie de l’accord de libre-échange Maroc-CEDEAO, établi en 2010, qui a contribué de façon importante à rendre les produits marocains à devenir compétitifs dans le marché de l’Afrique de l’Ouest ces dernières années.