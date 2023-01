Comment la récente série d’évènements majeurs qui a marqué la conjoncture, a-t-elle influé sur la branche de l’immobilier d’entreprise. Cette question, la plateforme Mubawab y a réservé la troisième édition de son baromètre « Spécial Immobilier d’entreprise » afin de mesurer de la du pandémie, conflit russo-ukrainien, de l’inflation débridée, de la hausse des taux d’intérêt… sur ces biens et leurs prix et ce, tant à la vente que la location.

Une demande en baisse

Que ce soit pour les bureaux à vendre ou à louer, la courbe de la demande suit une allure sinusoïdale, avec le climat d’incertitude qui règne depuis le début du conflit russo-ukrainien.

Depuis le mois de février, une baisse de 21% de la demande est observée sur les bureaux dédiés à la location, souligne Mubawab dans ses conclusions. Durant la même période, la demande de bureaux à la vente baisse de 30%. Le besoin des entreprises à trouver de nouveaux locaux observe donc une tendance baissière.

Mubawab a, en outre, établi un TOP 5 des villes les plus demandées par type de transaction: Casablanca reste indétrônable sur la demande en location et en achat de bureaux, suivie de Marrakech, Tanger, Kénitra et Rabat pour l’achat de bureaux. Pour ce qui est de la location, les entreprises préfèrent Rabat, Marrakech, Tanger et Agadir.

En se basant sur l’exemple de Casablanca, les entreprises préfèrent acquérir au centre comme en banlieue. Néanmoins, pour la location, ces dernières favorisent des quartiers situés au centre uniquement.

Une offre fluctuante

Pour les bureaux destinés à la location, l’offre s’est rectractée entre le mois de juin et de juillet, avant de retrouver une croissance timide en septembre, indique Mubawab. À l’inverse, pour les bureaux à la vente, l’offre a connu un pic en début d’année ainsi qu’au mois de juin, ce qui n’était pas le cas les années précédentes, poursuit la même source. En termes de superficies, la tendance est similaire entre les bureaux à la location et à la vente.

« Nous constatons une évolution de l’offre de bureaux qui s’oriente désormais vers des petits espaces, généralement situés proches des centres-villes et donc mieux desservis par les transports. Les entreprises optent désormais pour des immeubles neufs ou restructurés qui offrent plus d’opportunités en matière d’agencement », explique Kevin Gormand, CEO et co-fondateur du Groupe Mubawab.

Des prix en hausse

Tant sur la location que sur la vente, les prix au m² enregistrent une augmentation moyenne de 2 % entre janvier et novembre 2022.

Pour les bureaux à la vente, le prix moyen est de 14.600 Dhs/m², tandis que pour les bureaux à la location, la moyenne est de 14.100 Dhs/mois.

Les prix au m² les plus chers sont à Casablanca Anfa, Casablanca Bourgogne ouest et Marrakech Gueliz avec, respectivement, 22.400, 19.000 et 15.000 Dhs par m².

Les loyers les plus chers sont, quant à eux, localisés à Casablanca Ain Diab, Casablanca CFC et Rabat Souissi avec, respectivement, 38.000, 30.000 et 27.000 Dhs par mois.