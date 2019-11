L’expertise scientifique menée par les services compétents sur les substances suspectes saisies sur fond du démantèlement, le 25 octobre dernier au Maroc, de la cellule terroriste affiliée à Daech par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire, a révélé qu’il s’agit de produits chimiques entrant dans la fabrication d’explosifs et de poisons mortels ayant des effets dangereux sur l’être humain et l’environnement. Dans un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc, le ministère de l’Intérieur a indiqué que la même expertise a dévoilé que les armes à feu saisies chez les membres de cette cellule étaient en bon état et prêtes à l’usage, précisant que le reste des produits électroniques saisis sont des composantes utilisées pour produire de l’énergie et augmenter la puissance de l’explosion.