‘‘Le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) est ravi de la reprise par Spirit AeroSystems Holding des activités aérostructures de Bombardier dont le site de la multinationale canadienne à Casablanca. Nous accueillons avec beaucoup d’enthousiasme cette nouvelle évolution dans le secteur aéronautique et nous remercions Bombardier pour sa contribution à l’évolution du secteur au Maroc. Toujours dans notre rôle, nous soutiendrons Spirit AeroSystems, Inc. et les équipes locales dans la continuité de leurs activités au Maroc et dans la réussite de notre écosystème centré autour des aérostructures’’.

Karim Cheikh, Président du GIMAS