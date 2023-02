Un cadre national de certification des compétences et expériences professionnelles acquises sera créé prochainement, a annoncé, mardi à Rabat, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

« Notre priorité pour cette année est la création d’un cadre national de certification des compétences et expériences professionnelles acquises », a affirmé le ministre dans le cadre de la 7ème édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale.

« Ce cadre révolutionnaire a pour but de mettre en place un système de deux axes, le premier concernant les compétences acquises à l’issue des formations et le deuxième à l’insertion professionnelle », a expliqué Sekkouri, faisant savoir que son département oeuvre « à donner aux citoyens les moyens et les outils nécessaires afin qu’ils parviennent à construire leur avenir en se basant sur les expériences professionnelles acquises au fil des années ».

La valorisation des ressources humaines passe par l’adoption d’une stratégie de formation régionale, a-t-il soutenu, soulignant l’importance de prendre en considération les expériences et les parcours professionnels afin que les citoyens bénéficient d’une valorisation professionnelle.

« Des mesures concrètes et inédites seront prises dans les prochaines semaines » a, par ailleurs, annoncé le ministre concernant les citoyens qui préfèrent l’entreprenariat au salariat.

La valorisation professionnelle requiert un bon niveau et celui-ci passe par une formation, a ajouté Sekkouri, affirmant que des efforts seront déployés pour assurer le bon fonctionnement du système de la formation continue.

Le ministre a, par ailleurs, relevé que la problématique de la migration doit être prise au sérieux pour parvenir à la valorisation des ressources humaines, faisant savoir qu’une stratégie de mobilité professionnelle a été lancée et requiert des conditions de travail adéquates.