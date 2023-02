L’Ambassade du Maroc à Kinshasa organise, en collaboration avec l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) de la RDC et la Chambre de Commerce Maroc-RDC, une mission de prospection économique de la RDC au Royaume, du 27 février au 6 mars 2023.

Outre les représentants de ces deux structures et des officiels du Ministère congolais des Affaires Étrangères, une délégation d’hommes d’affaires et des représentants de plusieurs autres entités publiques et privées de ce pays prendront part à cette mission, notamment le Ministère du Plan, l’Agence Nationale de Développement de l’entrepreneuriat Congolais (ANADEC), l’Agence des Zones Économiques Spéciales (AZES) et la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), en plus de quelques Provinces comme la Mongala, le Nord Ubangi, le Sud Ubangi et le Kongo Central, indique l’Ambassade du Maroc dans un communiqué.

« L’objectif de cette prospection économique est de lever le voile sur les opportunités de coopération que cette mission présente à la communauté d’affaires des deux pays, notamment en matière d’échanges commerciaux et d’investissements dans des domaines d’importance pour les deux pays frères et amis, tels que l’agriculture et l’industrie alimentaire, la santé, les infrastructures et les énergies, ainsi que le développement des Zones Économiques Spéciales », souligne la représentation diplomatique.

Cette mission de prospection économique vise, également, à relancer la tenue d’une commission mixte Maroc-RDC, poursuit-on.