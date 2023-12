L’introduction en bourse de CFG Bank s’est clôturée avec succès. Cette IPO, première d’une banque depuis près de 20 ans, s’est démarquée par une demande exceptionnellement forte de la part du public, principalement les investisseurs particuliers.

Le montant global souscrit à l’issue de cette opération, souscrite 34,73 fois par 23.634 souscripteurs, s’est élevé à près de 21 milliards de dirhams (MMDH), correspondant à plus de 189 millions actions demandées, avec un taux de satisfaction global de près de 2,88%.

Concrètement, l’introduction en bourse permettra à CFG Bank, notamment, de lever des fonds propres afin d’assurer sa croissance durant les quatre années à venir et de distribuer plus de crédits, ces derniers étant en forte croissance depuis 2020 (+25% à 30% par an).

Pour ce qui est des développement futurs, CFG Bank prévoit pour les quatre prochaines années, d’agrandir ses parts du marché, de proposer de nouveaux produits et de développer son réseau d’agences destinées aux particuliers.