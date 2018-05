Infomédiaire Maroc – La présidente sortante de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Meriem Bensalah Chaqroun, va passer cet après-midi le relais à son successeur à la tête de cette organisation, Salaheddine Mezouar ou Hakim Marrakchi.

Et dressant le bilan des 6 années passées à la tête du patronat marocain, la présidente sortante a fait observer que durant ses 2 mandats, la Confédération a amélioré sa représentativité à travers l’inclusion de nouveaux secteurs comme la plasturgie, l’agriculture et la culture.

En 6 ans, a-t-elle poursuivi, la Confédération a également élargi sa présence à 17 villes et attiré 2 000 nouveaux membres directs. ‘‘La CGEM parle aujourd’hui au nom de plus de 90 000 membres directs et indirects, 34 fédérations sectorielles et 174 associations professionnelles’’, a-t-elle précisé.

Rédaction Infomédiaire