Infomédiaire Maroc – Le Président de la Commission Afrique et Relations Sud-sud de la CGEM, Abdou Diop, a tenu récemment au siège de la Confédération à Casablanca, une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères du Malawi, Emmanuel Fabiano, accompagné d’une délégation de hauts fonctionnaires.

Cette rencontre a connu la participation de plusieurs patrons membres de la CGEM, opérant dans l’industrie du cuir, l’agroalimentaire, l’aquaculture et la microfinance.

Et lors de cette réunion, Fabiano a passé en revue les différents secteurs porteurs de son pays et sur lesquels le Maroc pourrait apporter son savoir-faire et expertise, notamment le développement durable, la transformation des produits agroalimentaires et de la pêche ainsi que le financement de projets.

A noter que le ministre a également invité la CGEM à mobiliser ses membres en vue de la tenue d’un forum économique bilatéral au Malawi.

Rédaction Infomédiaire