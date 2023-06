Le premier Conseil d’administration de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), au titre de la mandature 2023-2026, s’est tenu hier lundi 19 juin.

A cette occasion, la Confédération a procédé à une série de nominations, complétant ainsi ses instances de gouvernance.

Dans la foulée, la cofondatrice de Chari.ma, Sophia Alj, a été élue administratrice membre du Conseil d’administration de la CGEM, parmi une liste une femmes dirigeantes.

Le parcours de Sophia Alj est riche en succès et en consécrations. En 2022, par exemple, elle était la seule femme marocaine à se positionner sur le classement 2022 des 30 femmes dirigeantes qui sont à la tête des marques technologiques du Moyen-Orient. Elle a aussi été classée parmi les 45 femmes les plus influentes en Afrique et a été sacrée, au cours de la même année, «Entrepreneurs Endeavor» à l’unanimité du jury, avec Ismail Belkhayat, co-fondateur de Chari.ma.