Le résultat net part du groupe (RNPG) de BMCE Bank of Africa a connu une hausse de 5% à fin septembre 2019 s’établissant à quelque 1,47 milliard de dirhams (MMDH), selon les indicateurs trimestriels du groupe. Cette tendance haussière des résultats se confirme également avec un résultat net social en croissance de 4,5% pour BMCE Bank S.A, explique le groupe.

Le 3ème trimestre 2019 (T3-2019) a été marqué par le renforcement significatif des fonds propres du groupe grâce à l’opération d’augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions et par appel public à l’épargne pour un montant total de 1,73 MMDH, induisant une croissance des capitaux propres part du groupe de 11% à 20 MMDH à fin septembre 2019, explique le groupe dans un communiqué.

Cette période a été aussi marquée par une bonne tenue de l’activité avec un produit net bancaire évoluant de +9% au niveau du groupe et de +8% au niveau de la Banque, une présence commerciale assurée avec une distribution des crédits en hausse de 6% en social et de 3% en consolidé, et une collecte de dépôts évoluant de +2% en consolidé et en social, ajoute la même source.

Le communiqué fait également ressortir que le T3-2019 a connu un effort continu d’optimisation des coûts avec une évolution contenue des charges générales d’exploitation à +2,6% pour la Banque et +1,4% pour le Groupe – hors dotations aux amortissements qui sont impactées par l’entrée en vigueur de la norme IFRS 16 sur les contrats de location