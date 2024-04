Dans le cadre du nouveau round de dialogue social, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, vendredi dernier, une délégation de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), conduite par son président Chakib Alj.

Dans une note adressée ce mardi aux membres de la CGEM, Alj a indiqué que cette rencontre a été empreinte de franchise, « chacune des parties ayant exprimé son avis et ses contraintes ».

« A cette occasion, nous avons réitéré l’attachement de la CGEM au respect des engagements pris dans le cadre de l’accord social d’avril 2022 qui est un tout indivisible. Ces engagements concernent la réforme du code du travail et la promulgation de la loi sur la grève », a-t-il fait savoir.

« Nous avons aussi évoqué le sujet de l’inflation qui affecte fortement le pouvoir d’achat des citoyens et dont nous sommes bien conscients. Nous avons aussi rappelé que cette inflation touchait fortement les entreprises, les TPME spécialement, qui ont souffert et souffrent encore des répercussions des crises successives », a-t-il relevé.

Et d’ajouter: « Nous restons optimistes et confiants quant à l’avancée de l’accord tripartite d’avril 2022 et aux résultats du dialogue social qui, nous l’espérons, aboutira à un équilibre responsable entre toutes les parties ».

La CGEM continuera à porter la voix des entreprises marocaines, toutes tailles confondues, dans le cadre du dialogue social et de tous les sujets en lien avec la compétitivité de l’entreprise marocaine et le développement socio-économique de notre pays, a-t-il conclu.