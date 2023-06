La Chambre des représentants et le parlement israélien, la Knesset, ont signé, jeudi à Rabat, un mémorandum d’entente portant sur le développement des relations parlementaires sur le plan législatif et dans d’autres domaines de l’action parlementaire. Le mémorandum d’entente, signé par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et le président de la Knesset, Amir Ohana, vise à développer la coopération parlementaire entre les deux parties dans l’objectif de consolider les relations amicales entre le Royaume du Maroc et Israël.

Il tend également à renforcer la coopération entre la Chambre des représentants et la Knesset dans divers domaines d’intérêt commun et à promouvoir les relations entre les deux institutions législatives afin d’assurer l’échange des expériences dans les domaines de la législation et de l’action parlementaire.

Plus tôt dans la journée, le président de la Knesset a eu des entretiens avec le président de la Chambre des représentants, dans le cadre de sa visite au Maroc, au cours de laquelle il aura des réunions avec d’autres responsables.