Organisée du 22 mai au 27 juin dernier, l’édition 2023 du Championnat de la Bourse a été un grand succès enregistrant 1.601 participants de 80 villes du Maroc et des performances atteignant plus de +28 % pour le gagnant (vs. +7 % pour le MASI).

La cérémonie de remise des prix, qui s’est tenue le 13 juillet courant, a révélé 5 gagnants. Retour sur cette compétition, unique en son genre, qui promeut la culture financière et encourage son inclusion dans le milieu universitaire.

Créé pour la première fois en 2014, le Championnat de la Bourse est une compétition virtuelle qui initie les participants au marché boursier, et ce, à travers la gestion d’un portefeuille fictif d’une valeur virtuelle d’un million de dirhams d’actions réellement cotées à la Bourse de Casablanca.

L’édition 2023 s’est distinguée par l’intégration, pour la première fois, de l’intelligence artificielle, permettant aux participants d’avoir des propositions de stratégies de trading ainsi que des analyses sur l’évolution des cours. En outre, cette édition a connu un fort engagement en fédérant 1.601 étudiants de tout bord, qui ont pu vivre durant plus de cinq semaines une simulation quasi réelle du marché boursier.

Les participants ayant réalisé les 5 meilleures performances ont reçu des prix ainsi que des trophées décernés par Tarik Senhaji, Directeur général de la Bourse de Casablanca. Ils ont également reçu, à titre gracieux, une formation certifiante dispensée par le Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), partenaire de la Bourse de Casablanca.

Les performances de cette édition 2023 du Championnat de la Bourse prouvent une fois de plus que la coopération entre le milieu académique et la Bourse de Casablanca est d’un grand apport pour l’inclusion financière et la promotion de la culture financière au Maroc. En effet, le Championnat de la Bourse est une des multiples initiatives menées par l’École de la Bourse en collaboration avec ses différents partenaires dans le cadre d’une politique soutenue et continue dans le domaine de l’éducation financière, et ce, à travers des programmes de formation sur le marché boursier.

Ainsi, en cultivant l’excellence durant plus de 22 ans, l’École de la Bourse a formé plus de 80.000 personnes grâce à un programme riche en modules réalisés en présentiel, en virtuel ou en hybride et déployés avec une cinquantaine de partenaires nationaux et internationaux.