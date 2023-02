Le Conseil régional du tourisme Béni Mellal-Khénifra, en partenariat avec l’Office national marocain du Tourisme (ONMT) et le Consell de la région Béni Mellal-Khénifra, organise du 17 au 19 février 2023, le championnat international de parachutisme de Béni Mellal.

Cet événement, programmé cette année sous le thème : « les loisirs aéronautiques au service du tourisme d’aventure dans la région BMK », se déroulera à l’aérodrome de la ville de Béni Mellal et connaîtra la participation d’équipes nationales (Béni Mellal et les FAR) et internationales (équipe de France, la Monaco Parachute Team et l’équipe de parachutisme du Qatar).

S’étendant sur une superficie de 113 hectares et doté d’une piste de 1.200 m de long et 10 m de large, ainsi qu’une aire de stationnement de 2.400 m2, l’aérodrome de Béni Mellal, accueille régulièrement des compétitions sportives aéronautiques de haut niveau.

Un spectacle en plein air sera ouvert au grand public et aux jeunes afin de promouvoir le parachutisme. Parallèlement, des stands seront aménagés in site et mis à disposition des clubs de parachutisme et de parapente, du CRT et des coopératives régionales.

Le programme qui se déroule sur trois jours démarrera le 17 février par une conférence animée par des experts du parachutisme. Le samedi 18 février sera consacré au championnat international de parachutisme qui prendra fin à 17h00 par la remise des prix aux gagnants. Le vendredi 10 février, une visite guidée sera organisée pour permettre aux convives de découvrir le charme de la région et ses attractions touristiques.