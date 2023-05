Une deuxième participation et une deuxième prouesse ! L’équipe marocaine des sports du cerveau vient de boucler sa participation aux championnats du monde, dimanche dernier à Casablanca, sur une note plus qu’honorable.

A l’issue de cette compétition, le verdict est tombé lundi, plaçant le Maroc à la tête du podium Afrique et Moyen-Orient. Le Royaume s’est également positionné au 2ème rang à l’échelle mondiale, dans cette course face à 19 autres pays dont l’Inde, la Chine et le Vietnam…

Sur le plan technique, la performance marocaine ressort avec un score dépassant les 75% de taux de rétention du contenu du livre.

Pour rappel, l’événement était co-organisé par l’Association Marocaine des Sports et du Cerveau (AMSC) et le groupe Buzan International et l’Association pour Apprentissage et Cerveau ( APAC) dans un objectif de permettre aux Marocains de faire partie des équipes en compétition internationale de lecture rapide et mind mapping, et de bénéficier d’une multitude de formations auprès d’un collectif d’experts spécialisé dans les sports du cerveau.

Rappelons aussi que la première édition avait été clôturée par une performance remarquable de la sélection marocaine, qui a été classée 1ère à l’échelle mondiale dans la catégorie Junior et 2ème pour la catégorie Adultes.