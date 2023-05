Plug and Play finalise son deuxième investissement au sein de Chari, la première plateforme de e-commerce B2B pour les produits FMCG au Maroc et en Afrique francophone.

“La scène des start-up au Maroc continue de prospérer, de plus en plus d’entreprises parvenant à obtenir des financements à des stades de croissance avancés. Nous avons été particulièrement impressionnés par Chari, ayant d’abord retenu notre attention dans le cadre de notre première cohorte en Afrique, hébergée au Maroc en partenariat avec Université Mohammed VI Polytechnique et StartGate. Ismael et Sophia se sont démarqués dans cet écosystème dynamique et nous sommes ravis de continuer à soutenir leur vision pour Chari”, affirme Aziz El Hachem, directeur Afrique du Nord chez Plug and Play.

La majorité des marchés FMCG des pays en développement se caractérisent par un réseau dispersé de magasins de proximité traditionnels indépendants qui représentent environ 80% du marché de la consommation. « Nous avons d’abord investi dans Chari en 2020 car nous savions qu’ils avaient trouvé une opportunité significative de révolutionner le fonctionnement de ces magasins et de réapprovisionner leurs stocks », continue la même source.

Le management de Plug and Play explique que le réapprovisionnement des stocks des petites épiceries se fait par l’intermédiaire de grossistes et de distributeurs, « ce qui est inefficace et lent. Cela se traduit par un manque de données permettant aux marques FMCG d’évaluer leurs campagnes et stratégies marketing auprès des consommateurs finaux – c’est un élément d’une importance primordiale pour ces marques ».

Les avantages de Chari? Il s’agit de la première centrale d’achat de produits FMCG pour les commerces de proximité traditionnels. Grâce à son application e-commerce, elle offre la possibilité de commander des produits à des prix inférieurs et de se les faire livrer en moins de 24h. Elle permet ainsi aux entreprises dans le FMCG de suivre leurs ventes sur le commerce traditionnel.

Chari s’est aussi déjà imposé comme la principale plateforme de e-commerce B2B pour les produits FMCG au Maroc. De plus, elle est récemment devenue la première startup financée par un capital-risque à recevoir une licence de paiement de la Banque Centrale du Maroc.

« Nous sommes ravis de continuer à investir dans la vision de Sophia et Ismael. Forts de leur expérience dans la création et l’expansion de startups, nous croyons qu’ils sont les fondateurs les mieux placés pour développer cette entreprise. Nous sommes convaincus qu’après avoir levé des fonds auprès d’un grand nombre d’investisseurs, dont Y Combinator, Rocket Internet, Endeavor Catalyst, Global Founders Capital, Harvard University Management Company, Orange Ventures, Verod-Kepple, entre autres, Chari continuera à se développer et à s’établir en tant que leader du marché du e-commerce FMCG en Afrique. Nous sommes ravis de participer à cette réussite et de renouveler notre engagement à soutenir Sophia, Ismael et l’équipe de Chari dans leur parcours », explique le directeur Afrique du Nord chez Plug and Play.